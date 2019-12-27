К акции по закаливанию присоединилась вся страна

В 11 часов по местному времени россияне от Камчатки до Калининграда будут нырять в холодную воду. Предполагается установить мировой рекорд по массовому закаливанию. К акции присоединятся губернаторы Приморского края и Вологодской и Кемеровской области. Также в акции примет участия министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков. Закаливание одобрили и российские артисты, в их числе актер Василий Лановой, певец Олег Газманов и актриса Марина Яковлева, которая отметила, что будет закаливаться даже во время гастролей: "Это будет мой вклад в эту прекрасную акцию". Актёр Александр Балуев выразил восхищение людям, обладающим такой силой духа для плавания в экстремальных условиях.



Старший тренер юношеской сборной России по самбо Андрей Родионов призвал население массово закаливаться, так как эти процедуры крайне полезны для здоровья, положительно влияют на кровообращение и обмен веществ. Однако тренер предупредил о необходимости прислушиваться к своим ощущениям, учитывать особенности своего тела, а также не упускать из виду климатические условия. Он подчеркнул, что к закаливанию надо привыкнуть, вводить его в свою жизнь постепенно. Родионов считает, что бояться холодной воды не стоит, но перед началом процедур необходима врачебная консультация.