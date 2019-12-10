Умер вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс
Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, болевший редким боковым амиотрофическим склерозом и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался на 35-м году жизни.
«Пит скончался в окружении своей любящей семьи в 34 года, после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом», - говорится в сообщении Бостонского колледжа, в котором учился Фрейтс.
Ice Bucket Challenge приобрел мировую популярность в августе 2014 года. При помощи флешмоба, согласно которому участники обливались ведром холодной воды, велся сбор средств для финансирования исследований для изучения неизлечимого бокового амиотрофического склероза.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Украина и Россия не достигли соглашения по газу
- Путин прокомментировал первую встречу с Зеленским
- Внуково с 10 декабря перестанет принимать электронные посадочные
- В Париже началась встреча Путина и Зеленского
- Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Англии с социальным подтекстом