Умер вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, болевший редким боковым амиотрофическим склерозом и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался на 35-м году жизни.

«Пит скончался в окружении своей любящей семьи в 34 года, после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом», - говорится в сообщении Бостонского колледжа, в котором учился Фрейтс.

Ice Bucket Challenge приобрел мировую популярность в августе 2014 года. При помощи флешмоба, согласно которому участники обливались ведром холодной воды, велся сбор средств для финансирования исследований для изучения неизлечимого бокового амиотрофического склероза.



