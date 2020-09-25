К акции «Экодежурный по стране» в Подмосковье присоединились более 100 школьников
Министр просвещения России и губернатора Московской области Андрея Воробьева приняли участие в экомарафоне, который прошёл в рамках акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране». В эту пятницу, 25 сентября, около 100 школьников очищали от мусора территории лесопарка «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.
Участники экомарафона в возрасте от 8 лет сами выбирают территории, на которых будут собирать мусор, и формат уборки. Это может быть субботник, челлендж, флешмоб или плоггинг – спортивное занятие, соединяющее в себе бег трусцой и сбор мусора. После все собранные отходы взвешиваются и отправляются на переработку. Как сообщает «Радио 1», в городском округе Красногорск в эту пятницу было собрано более 500 килограммов мусора.
Общие итоги акции подведут в конце сентября и наградят призами тех, кто не только собрал больше всего мусора, но и придумал самый необычный формат мероприятия.
Выступая с приветственным словом, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность таких экологических акций. А министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил главу региона и участников акции за должное внимание к вопросам экологии.
Акция «Экодежурный по стране» проходит во всех регионах России и продлится до 27 сентября.
А ранее сообщалось, что экоактивисты провели акцию по сбору мусора в подмосковной реке Северка, где обнаружили 19 мусорных завалов, в том числе выловили пять холодильников. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на организатора акции, активиста движения «Экологический SUP-патруль» Алексея Фадеева.
По его словам, в акции приняло участие 11 человек. Все передвигались на sup-досках. Активист отметил, что 99% выловленного мусора составляют пластиковые и стеклянные бутылки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В ВОЗ спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 2 млн человек
- К акции «Экодежурный по стране» в Подмосковье присоединились более 100 школьников
- На грани фантастики. МИД РФ прокомментировал дело Навального
- «Европа — не банкомат»: ЕС призвал Зеленского не ждать благотворительности
- Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru