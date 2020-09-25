К акции «Экодежурный по стране» в Подмосковье присоединились более 100 школьников

Министр просвещения России и губернатора Московской области Андрея Воробьева приняли участие в экомарафоне, который прошёл в рамках акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране». В эту пятницу, 25 сентября, около 100 школьников очищали от мусора территории лесопарка «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Участники экомарафона в возрасте от 8 лет сами выбирают территории, на которых будут собирать мусор, и формат уборки. Это может быть субботник, челлендж, флешмоб или плоггинг – спортивное занятие, соединяющее в себе бег трусцой и сбор мусора. После все собранные отходы взвешиваются и отправляются на переработку. Как сообщает «Радио 1», в городском округе Красногорск в эту пятницу было собрано более 500 килограммов мусора.

Общие итоги акции подведут в конце сентября и наградят призами тех, кто не только собрал больше всего мусора, но и придумал самый необычный формат мероприятия.

Выступая с приветственным словом, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность таких экологических акций. А министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил главу региона и участников акции за должное внимание к вопросам экологии.

Акция «Экодежурный по стране» проходит во всех регионах России и продлится до 27 сентября.