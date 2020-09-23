В Мосгордуме готовят законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенные места

Законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенные места готовится в Мосгордуме. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Создание социальной инфраструктуры и рабочих мест - приоритеты развития «новой» Москвы» сообщил депутат столичного парламента Александр Козлов.

«Не секрет, что немало поселений «новой» Москвы страдает от несанкционированных свалок, которые потом приходится убирать за счет местных бюджетов. Чтобы пресечь это, мы в Мосгордуме готовим в настоящее время поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за вывоз и сваливание отходов в неположенном месте», - сказал он.

Козлов отметил, что законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов, но прежде всего - совершенствование правовой регламентации внутри этого вопроса. «Мы также прорабатываем меру, позволяющую конфисковать транспортное средство, на котором совершено правонарушение. Такую норму будем предлагать в федеральное законодательство», - отметил он.

Депутат также напомнил, что в ноябре 2019 года в МГД прошел круглый стол «Несанкционированные свалки на территории «новой» Москвы», по итогам которого была составлена резолюция. «Она рекомендует органам исполнительной власти Москвы усилить контроль за перевозчиками отходов и усовершенствовать систему предотвращения образования несанкционированных свалок», - отметил он.

