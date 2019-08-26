К 1 сентября цветы станут дороже на 70%

В преддверии Первого сентября в России стоимость цветов в среднем увеличится на 70%. Такие данные содержатся в результатах исследования консалтинговой компании «Логистика. Бизнес. Решения», которое опубликовал портал «Лента.ру».

Авторы уточняют, что такое увеличение стоимости связано, в первую очередь, с ростом закупочных цен. Уточняется, что они зависят от спроса у плантаций и цветочного аукциона, а также от стоимости логистических услуг.

По данным исследования, наценка к стандартной цене может составить до 20% за счёт увеличения спроса и логистических затрат. Еще 20% - добавочный процент оптовых продавцов. Оставшиеся 30% прибавят розничные продавцы.

Ранее в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через государственную границу.

