Jazz Dance Orchestra откроет серию летних концертов «Джаза на воде»

Радио JAZZ приглашает всех желающих на речной круиз по Москве, на котором группа Jazz Dance Orchestra откроет летнюю серию концертов "Джаза на воде".

Проект «Джаз на воде» проводил весну на яхте «Примавера»

Jazz Dance Orchestra - родоначальник стиля джаз-поп в России. Единственный коллектив, в чьем творчестве органично сливаются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор. Несомненный профессионализм, безупречный вкус и самоирония - то, что отличает группу от остальных. Это уникальный коллектив, который придется по душе любой аудитории.

В четверг, 6 июня, музыканты исполнят джазовые интерпретации поп и рок-классики, а также русских народных песен.

«Проект "Джаз на воде" - уникальная возможность познакомить широкую аудиторию слушателей с джазом. Шестого июня вас ждут известные поп и рок-хиты моих оригинальных аранжировок. Приходите и насладитесь музыкой!», - сказал основатель группы Вадим Зайдин.

Посадка гостей начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.

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ФОТО: Jazz Dance Orchestra для НСН
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