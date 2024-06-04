Jazz Dance Orchestra откроет серию летних концертов «Джаза на воде»

Jazz Dance Orchestra - родоначальник стиля джаз-поп в России. Единственный коллектив, в чьем творчестве органично сливаются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор. Несомненный профессионализм, безупречный вкус и самоирония - то, что отличает группу от остальных. Это уникальный коллектив, который придется по душе любой аудитории.

В четверг, 6 июня, музыканты исполнят джазовые интерпретации поп и рок-классики, а также русских народных песен.

«Проект "Джаз на воде" - уникальная возможность познакомить широкую аудиторию слушателей с джазом. Шестого июня вас ждут известные поп и рок-хиты моих оригинальных аранжировок. Приходите и насладитесь музыкой!», - сказал основатель группы Вадим Зайдин.

Посадка гостей начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.