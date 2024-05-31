Проект «Джаз на воде» проводил весну на яхте «Примавера»
В предпоследний вечер весны ценители хорошей музыки оказались на два часа в Латинской Америке, не покидая акваторию Москвы-реки.
Вечером 30 мая в рамках проекта Радио JAZZ 89.1 FM «Джаз на воде» несколько десятков счастливчиков сменили будничные автомобили на праздничную яхту «Примавера» и отправились в круиз по Москве-реке под джаз Катерины Балыкбаевой.
Примечательно, что название яхты «Примавера» с итальянского переводится как «весна». Таким образом, предпоследний вечер весны ценители джаза проводили очень символично.
Встреча была назначена в 20:00 возле причала «Гостиница «Украина», а вскоре все слушатели оказались в Латинской Америке. Кто же знал, что туда можно добраться по Москве-реке! Благодаря певице и ее команде музыкантов яхта на два часа стала кусочком знойной Кубы и жаркой Бразилии, а некоторые из слушателей решились потанцевать.
Пока участница проекта «Голос 5» в составе команды Леонида Агутина пела на португальском и испанском языках, гости наслаждались блюдами высокой кухни.
Перерыв в джазовом выступлении позволил публике прогуляться по палубе корабля, сделать фотографии на память и полюбоваться на блики вечерних огней на воде. Чтобы гостям мероприятия не мешал московский бриз, всех желающих закутали в пледы. Теплый во всех смыслах вечер завершился овациями, цветами и улыбками.
Радио JAZZ 89.1 FM проводит мероприятия проекта «Джаз на воде» каждый четверг. Весной на яхте «Примавера» уже успела выступить Алина Ростоцкая, Светлана Жаворонкова и трио «Jazz friends», Леонид и Николай Винцкевичи, квартет Алексея Подымкина и София Ацбеха Негга.
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