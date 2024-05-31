Проект «Джаз на воде» проводил весну на яхте «Примавера»

Примечательно, что название яхты «Примавера» с итальянского переводится как «весна». Таким образом, предпоследний вечер весны ценители джаза проводили очень символично.

Встреча была назначена в 20:00 возле причала «Гостиница «Украина», а вскоре все слушатели оказались в Латинской Америке. Кто же знал, что туда можно добраться по Москве-реке! Благодаря певице и ее команде музыкантов яхта на два часа стала кусочком знойной Кубы и жаркой Бразилии, а некоторые из слушателей решились потанцевать.

Пока участница проекта «Голос 5» в составе команды Леонида Агутина пела на португальском и испанском языках, гости наслаждались блюдами высокой кухни.