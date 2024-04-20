Изъятые автомобили пьяных водителей стали отправлять в зону СВО

До этого водитель автомобиля Nissan Terrano, который отправили в зону СВО, был лишен водительских прав. В пресс-службе уточнили, что это уже третья конфискованная машина, отправленная на нужды СВО.



В конце марта аналогичный случай произошел в Уфе. Автомобиль Renault Duster, конфискованный у пьяного водителя, также отправили на фронт, напоминает «Радиоточка НСН».

