«Изъято 18 тонн». Путин рассказал о ситуации с наркотиками в России

Официальная статистика по ситуации с наркотиками в России не должна успокаивать правоохранительные органы, так как наркобизнес находится в тени, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.



По его словам, ситуация остается сложной. Вместе с тем глава государства сообщил, что за девять месяцев 2020 года выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.