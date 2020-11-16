«Изъято 18 тонн». Путин рассказал о ситуации с наркотиками в России

Официальная статистика по ситуации с наркотиками в России не должна успокаивать правоохранительные органы, так как наркобизнес находится в тени, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.

По его словам, ситуация остается сложной. Вместе с тем глава государства сообщил, что за девять месяцев 2020 года выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

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Путин заявил, что для борьбы с распространением наркотиков нужно искать новые методы, так как злоумышленники используют современные средства коммуникации и бесконтактной оплаты. Ответственность за антинаркотическую политику несут лично главы регионов, полпреды должны держать ситуацию под контролем, напомнил президент.

Российский лидер напомнил, что важно изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких наркотиков. Он заявил, что в эту работу нужно включать благотворительные и общественные организации.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПреступленияНаркотики
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