Известный геронтолог, академик РАН Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон умер 5 января в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба института.

Оружейник Гастон Глок умер в возрасте 94 лет

Учёный также являлся вице-президентом Геронтологического общества при РАН, руководителем научной группы по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П.Павлова, заведовал лабораторией качества личности Северо-Западного института управления РАНХиГС.

«Владимир Хацкелевич Хавинсон... внёс значимый вклад в развитие современного общества... принимал активное участие в реализации программ ООН по исследованиям старения», – указали в институте.

Также отмечается, что под руководством Хавинсона были созданы не имеющие зарубежных аналогов лекарственные пептидные препараты с высокой физиологической активностью.

Ранее на 90-м году жизни умер швейцарский ученый, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal и Modula-2 Никлаус Вирт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СмертьРАНУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры