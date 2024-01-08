Известный геронтолог, академик РАН Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет
Академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон умер 5 января в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба института.
Учёный также являлся вице-президентом Геронтологического общества при РАН, руководителем научной группы по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П.Павлова, заведовал лабораторией качества личности Северо-Западного института управления РАНХиГС.
«Владимир Хацкелевич Хавинсон... внёс значимый вклад в развитие современного общества... принимал активное участие в реализации программ ООН по исследованиям старения», – указали в институте.
Также отмечается, что под руководством Хавинсона были созданы не имеющие зарубежных аналогов лекарственные пептидные препараты с высокой физиологической активностью.
Ранее на 90-м году жизни умер швейцарский ученый, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal и Modula-2 Никлаус Вирт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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