Оружейник Гастон Глок умер в возрасте 94 лет

Скончался оружейник Гастон Глок, ему было 94 года. Об этом сообщается на сайте Glock.

Об обстоятельствах и причинах смерти не сообщается.

Пистолеты конструкции Гастона Глока производятся серийно с начала 80-х после победы данной конструкции на конкурсе, устроенном в 1980 году австрийской армией. В настоящее время они состоят на вооружении более чем в 30 странах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото с сайта eu.glock.com
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