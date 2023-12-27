Оружейник Гастон Глок умер в возрасте 94 лет
27 декабря 202320:44
Скончался оружейник Гастон Глок, ему было 94 года. Об этом сообщается на сайте Glock.
Об обстоятельствах и причинах смерти не сообщается.
Пистолеты конструкции Гастона Глока производятся серийно с начала 80-х после победы данной конструкции на конкурсе, устроенном в 1980 году австрийской армией. В настоящее время они состоят на вооружении более чем в 30 странах, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru