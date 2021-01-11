Известный эксперт-криминалист Виноградов умер в возрасте 82 лет

Известный российский психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов скончался на 83-м году жизни.

Эту информацию ТАСС подтвердили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

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Там сообщили, что Виноградов умер после продолжительной болезни, но о точных причинах смерти не известно.

Как передает РИА ФАН, Виноградов умер еще 1 января.

Михаил Виноградов регулярно комментировал в эфире НСН темы, связанные с криминалистикой.


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ФОТО: magazine.sovsport.ru
ТЕГИ:СмертьМихаил Виноградов
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