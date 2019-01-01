Известные продюсеры раскрыли участникам «Тавриды» секрет успеха

Известные российские продюсеры – Игорь Матвиенко и Игорь Полонский – побывали на «Народной смене» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В ходе творческих встреч с организаторами и участниками они рассказали о важных личностных качествах, которые необходимы для человека, мечтающего стать знаменитым музыкантом. Кроме того, они обрисовали тенденции, которые присущи российскому шоу-бизнесу.

В частности, Игорь Матвиенко, который известен, как создатель таких популярных групп, как «Любэ», «Иванушки International» и «Фабрика» заявил, что важно сохранить исконно славянско-русские песни, подчеркнув, что за народной музыкой будущее.

Добавим, «Народная смена» на Тавриде проходит с 29 июня по 5 июля. Она объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов из 85 российских регионов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства.

Ранее НСН писала, что «Тавриду» посетила Наталья Поклонская. Организаторы и участники встретились с депутатом Госдумы накануне, 2 июля, в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Известная гостья посетила территорию арт-кластера, побывала на мастер-классе школы вокальной традиции, а также узнала об образовательных и творческих сессиях участников.