Известные блогеры провели уроки в столичных школах

Блогеры накануне Дня учителя в столичных школах провели уроки, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях. А популярный блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480», - рассказали в пресс-службе.

Блогер Артур Шафиров признался, что роль учителя оказалась сложной.

«Это был крутой опыт, впервые удалось провести настоящий урок в настоящей школе. Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал!» - поделился впечатлениями Шарифов.

Дети восприняли эксперимент «на ура» и отметили, что блогеры разговаривали с ними на одном – «молодежном» -языке.

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