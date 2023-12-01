В ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии

В Германии распространяется микоплазменная пневмония, пишет издание Focus со ссылкой на медицинские учреждения страны.

ВОЗ призвала Китай поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей

Большая часть заболевших являются несовершеннолетними. Точное число инфицированных неизвестно.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис ранее прокомментировала вспышку микоплазменной пневмонии в Китае. По ее мнению, ситуация вряд ли грозит перерасти в пандемию.

Харрис отметила, что микоплазменная пневмония поддается лечению антибиотиками и хорошо выявляется во многих странах.

По данным СМИ, больницы в Китае переполнены детьми, заболевшими микоплазменной пневмонией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БолезньВирусГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры