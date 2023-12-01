В ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии
В Германии распространяется микоплазменная пневмония, пишет издание Focus со ссылкой на медицинские учреждения страны.
Большая часть заболевших являются несовершеннолетними. Точное число инфицированных неизвестно.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис ранее прокомментировала вспышку микоплазменной пневмонии в Китае. По ее мнению, ситуация вряд ли грозит перерасти в пандемию.
Харрис отметила, что микоплазменная пневмония поддается лечению антибиотиками и хорошо выявляется во многих странах.
По данным СМИ, больницы в Китае переполнены детьми, заболевшими микоплазменной пневмонией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru