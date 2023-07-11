Известная гимнастка посоветовала бороться с жиром с помощью «планки»

Мастер спорта по художественной гимнастике, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, основатель и тренер студий SMSTRETCHING Самира Мустафаева заявила, что в борьбе с излишками жира лучше всего сфокусироваться на общей потере веса, сообщает Газета.Ru.

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По её словам, к регулярной физической активности необходимо добавить ещё и правильное питание, так как «снижение веса возможно только при дефиците калорий».

«Комбинация из регулярных тренировок и сбалансированного питания позволит вам достичь прекрасных результатов», — объяснила она.

Мустафаева добавила, что в борьбе с излишками жира на животе будут эффективны «планка» и прочие упражнения для пресса, например, скручивания и подъёмы ног лежа, однако «работать нужно со всеми мышцами живота».

Ранее фитнес-тренер Марина Шляхтина заявила, что для домашних спортивных тренировок необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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