«Известия»: В российских магазинах зафиксировали снижение цен

Ретейлеры в России начали снижать цены и возвращать промо-акции. Об этом сообщают «Известия».

Так, по данным источника, за последнюю неделю в «М.Видео-Эльдорадо» вдвое увеличили перечень товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен. Теперь в него входит до нескольких тысяч наименований.

В основном скидки сейчас составляют 10-30%, при этом в некоторых случаях они доходят до 50%. Также зафиксированная стоимость части социально-значимых товаров остается такой же, как в феврале. К тому же в компании запустили кредитное предложение и кэшбэк.

В то же время сразу два крупных российских продуктовых ретейлера X5 Group и «Магнит» заявили о снижении закупочных цен. Например, первая сеть предложила партнерам обновить отпускные цены, пересмотрев причины заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров.

Ретейлер Х5 Group отменит ограничения по продаже товаров

Представители «Магнит» добавили, что до этого ретейлеры уже пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют. При этом в компании напомнили, что сейчас он стабилизировался, поэтому им следует обновить стоимость товаров и сделать их более доступными для покупателей.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ограничение импорта серьезно скажется на качестве и количестве продуктов питания, а также заставит перестраивать промышленные процессы.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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