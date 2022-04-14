«Известия»: В российских магазинах зафиксировали снижение цен

Ретейлеры в России начали снижать цены и возвращать промо-акции. Об этом сообщают «Известия».

Так, по данным источника, за последнюю неделю в «М.Видео-Эльдорадо» вдвое увеличили перечень товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен. Теперь в него входит до нескольких тысяч наименований.

В основном скидки сейчас составляют 10-30%, при этом в некоторых случаях они доходят до 50%. Также зафиксированная стоимость части социально-значимых товаров остается такой же, как в феврале. К тому же в компании запустили кредитное предложение и кэшбэк.

В то же время сразу два крупных российских продуктовых ретейлера X5 Group и «Магнит» заявили о снижении закупочных цен. Например, первая сеть предложила партнерам обновить отпускные цены, пересмотрев причины заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров.