«Известия»: В России контактные линзы и оптика подорожали на 40%
Контактные линзы и оптика для изготовления очков в России в среднем подорожала на 30–40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Так, директор сети «Интероптика» Евгений Веселов рассказал, что цены на очки увеличатся непропорционально росту цен на линзы, потому что большинство поставщиков заранее закупили оправы по старому курсу. При этом он отметил, что в результате снижения волатильности рубля цены несколько выровняются.
По словам владельца сети салонов оптики Harrycoopers Махмуда Тамимдарова, доля отечественных линз на рынке очень мала, и российские производители закупают материалы в других странах. Он отметил, что сейчас компании жертвуют маржинальностью, иначе для потребителей резкий рост цен будет «шоковым».
Специалист добавил, что в России нет дефицита линз, потому что отсутствуют проблемы с логистикой и склады заполнены продукцией.
Отмечается, что в нашей стране на контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства приходится 99,9% и 95% процентов продаж. При этом быстро заменить подорожавшие товары на российские аналоги не получится, так как они пока не производятся в РФ.
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