Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной

По его словам, несмотря на первый снег в столице, который, как предполагается, должен выпасть в ближайшие выходные, затем столбики термометров в столичном регионе вновь устремятся вверх.

«Смена резины бессмысленна, первый снег быстро уйдет», - предупредил метеоролог.

Он рассказал, что временное похолодание сохранится в столице до середины следующей недели, когда температура воздуха днем будет в районе +2…+7 градусов. Вильфанд добавил, что станет теплее уже со среды. В этот день возможен кратковременный дождь, уточнил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

