Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной
До конца октября автомобилистам в Москве нет смысла менять летнюю резину на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, несмотря на первый снег в столице, который, как предполагается, должен выпасть в ближайшие выходные, затем столбики термометров в столичном регионе вновь устремятся вверх.
«Смена резины бессмысленна, первый снег быстро уйдет», - предупредил метеоролог.
Он рассказал, что временное похолодание сохранится в столице до середины следующей недели, когда температура воздуха днем будет в районе +2…+7 градусов. Вильфанд добавил, что станет теплее уже со среды. В этот день возможен кратковременный дождь, уточнил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru