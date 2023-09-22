Мир может столкнуться с дефицитом пива
22 сентября 202317:19
Мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса, заявил генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки. Его слова приводит издание Fortune.
По его словам, глобальное потепление приведет к значительному снижению урожайности ячменя и качества хмеля в течение следующих трех десятилетий, что прямо повлияет на производства пенного.
Ранее стало известно, что московская пивоваренная компания займется поставками ирландского пива Guinness в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru