Мир может столкнуться с дефицитом пива

Мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса, заявил генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки. Его слова приводит издание Fortune.

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По его словам, глобальное потепление приведет к значительному снижению урожайности ячменя и качества хмеля в течение следующих трех десятилетий, что прямо повлияет на производства пенного.

Ранее стало известно, что московская пивоваренная компания займется поставками ирландского пива Guinness в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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