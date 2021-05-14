Израильская армия заявила, что Twitter отказывается публиковать уведомления о сиренах тревоги
Армия обороны Израиля заявила, что соцсеть отказывается публиковать сообщения о сигналах воздушной тревоги, которые срабатывают в городе Беэр-Шева. Соответствующее заявление пресс-служба опубликовала в своем аккаунте в Twitter.
В армии уточнили, что данные о сиренах, которые звучат в Беэр-Шева, были помечены соцсетью как повторяющаяся информация. Военные отметили, что сирены работают постоянно, однако это "реальность для израильтян". Скриншот уведомления о невозможности публикации подобного сообщения армейская пресс-служба прикрепила к посту.
По данным пресс-службы, сирены воздушной тревоги уведомляют об опасности обстрелов в центральных районах страны и граничащих с сектором Газа населенных пунктах каждые пять-десять минут с момента начала эскалации конфликта.
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