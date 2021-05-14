«Грабли» для Израиля. Зачем ХАМАС вызвал огонь на себя
Эксперты уверены, что палестинские радикалы таким образом борются за политические очки, а у Израиля нет других вариантов, кроме силового ответа.
Израиль провел крупнейшую за последние недели атаку по объектам радикалов в Газе. Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут, заявили в Армии обороны Израиля.
По подсчетам израильских военных, палестинские радикалы выпустили по Израилю с 10 мая более 1,8 тысяч ракет, 430 из которых упали на территории самого палестинского анклава, не перелетев через границу. В результате погибли семь гражданских лиц в Израиле и один военный на границе.
У Израиля не осталось других вариантов, кроме силовой операции в секторе Газа, и мешать ему в этом никто не будет, уверен директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он рассказал, что элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет.
«Если Израиль начнет военную операцию, все будут возмущаться, но никто делать особо ничего не будет. Будут митинговать, кричать, но никто ничего делать не предпримет с точки зрения военной помощи. Это исключено. Многие в арабском мире, в руководстве, в элите считают, что главный враг арабского мира это уже не Израиль, а Турция и Иран. Конфликт уже был несколько лет назад, при этом ни Египет, ни Иордания не разорвали дипломатические отношения с Израилем. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты могут, например, временно отослать послов, но не более того», - заявил Багдасаров.
По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.
Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил, кому может быть выгодна эскалация конфликта в регионе. По его словам, усиление напряженности интересно радикальному палестинскому движению ХАМАС с точки зрения политической позиции.
«Израильтянам сейчас невыгодно провоцировать напряженность с палестинцами, у них сейчас другие политические задачи, а именно - улучшение отношений с ОАЭ, Суданом, Марокко. А у палестинцев впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Полицейские исполняли решение суда, при этом, как передает Al Jazeera, силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки.
Чупрыгин считает, что крупной войны не последует, а борьба идет не за конкретный район, а за лидерство политической позиции.
«Израиль как всегда наступает на одни и те же грабли. История с отъемом земли в квартале Джаррах темная, подробностей нет, почему суд принял такое решение. Израильтяне утверждают, что это справедливо, противоположная сторона уверяет, что нет. Это хороший предлог для воинствующей риторики со стороны ХАМАС. Борьба идет не за квартал Джаррах, а за лидерство политической позиции. Я не думаю, что это приведет к войне», - предположил он.
Москва пытается участвовать в урегулировании израильско-палестинского конфликта, где роль первой скрипки всегда играли США, говорят израильские эксперты. Они смотрят на это скептически: Вашингтон от своего места не откажется, палестинцы не пойдут на переговоры с участием США, а в отношениях между Россией и Израилем есть трения. Согласен с таким утверждением и экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер. По его словам, «приличные» отношения с Россией у Израиля длятся всего два-три десятилетия, а с США — гораздо дольше.
«Мы также не можем забывать, что все наши войны велись с оружием, которое было поставлено Советским Союзом для нашего уничтожения. Я и сейчас прекрасно помню передовицы центральных советских газет, начиная с 1967 года до конца 80-х, про «израильских агрессоров», которые «уничтожают, топчут, издеваются» над палестинским народом. Всё это не может пройти бесследно. Через 20-30 лет мы посмотрим, как будут развиваться отношения, потому что сегодня в экономическом и военном плане Россия никак не может сравниться с Соединёнными Штатами Америки. Америка тратит на оборону в десятки раз больше, чем Россия. Мы получаем самолёты из Америки десятки лет, все наши офицеры прошли американские академии. Мы не можем менять всю нашу структуру взаимоотношений. На сегодняшний день Россия не может никоим образом заменить Америку», - заявил он.
Арабист Марианна Беленькая в беседе с НСН обратила внимание на регулирующую роль России в палестино-израильском конфликте.
«Что может сделать Россия, кроме как наблюдать за ситуацией и призывать стороны к мирному решению конфликта? Этого уже достаточно. Сейчас очень важно, какие действия предпримет Израиль», - отметила она.
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