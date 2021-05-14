«Грабли» для Израиля. Зачем ХАМАС вызвал огонь на себя

По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.

Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил, кому может быть выгодна эскалация конфликта в регионе. По его словам, усиление напряженности интересно радикальному палестинскому движению ХАМАС с точки зрения политической позиции.

«Израильтянам сейчас невыгодно провоцировать напряженность с палестинцами, у них сейчас другие политические задачи, а именно - улучшение отношений с ОАЭ, Суданом, Марокко. А у палестинцев впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Полицейские исполняли решение суда, при этом, как передает Al Jazeera, силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки.

Чупрыгин считает, что крупной войны не последует, а борьба идет не за конкретный район, а за лидерство политической позиции.

«Израиль как всегда наступает на одни и те же грабли. История с отъемом земли в квартале Джаррах темная, подробностей нет, почему суд принял такое решение. Израильтяне утверждают, что это справедливо, противоположная сторона уверяет, что нет. Это хороший предлог для воинствующей риторики со стороны ХАМАС. Борьба идет не за квартал Джаррах, а за лидерство политической позиции. Я не думаю, что это приведет к войне», - предположил он.

Москва пытается участвовать в урегулировании израильско-палестинского конфликта, где роль первой скрипки всегда играли США, говорят израильские эксперты. Они смотрят на это скептически: Вашингтон от своего места не откажется, палестинцы не пойдут на переговоры с участием США, а в отношениях между Россией и Израилем есть трения. Согласен с таким утверждением и экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер. По его словам, «приличные» отношения с Россией у Израиля длятся всего два-три десятилетия, а с США — гораздо дольше.