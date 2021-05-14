Израиль призвал соцсети удалять разжигающий ненависть контент
Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал Facebook и TikTok удалять контент, который разжигает ненависть и пропагандирует насилие. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
По его словам, через соцсети экстремистскими элементами намеренно пропагандируется насилие, чтобы нанести ущерб Армении.
В свою очередь, в Facebook и TikTok пообещали оперативно бороться с подстрекательством в социальных сетях. Представители соцсетей выразили соболезнования близким погибших в результате ракетных обстрелов с палестинской стороны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидерами 19 стран развитие событий в Палестине. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает палестинцев так же, как в ходе конфликта в Нагорном Карабахе поддерживала Азербайджан.
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