Израиль призвал соцсети удалять разжигающий ненависть контент

Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал Facebook и TikTok удалять контент, который разжигает ненависть и пропагандирует насилие. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По его словам, через соцсети экстремистскими элементами намеренно пропагандируется насилие, чтобы нанести ущерб Армении.

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В свою очередь, в Facebook и TikTok пообещали оперативно бороться с подстрекательством в социальных сетях. Представители соцсетей выразили соболезнования близким погибших в результате ракетных обстрелов с палестинской стороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидерами 19 стран развитие событий в Палестине. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает палестинцев так же, как в ходе конфликта в Нагорном Карабахе поддерживала Азербайджан.

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ТЕГИ:СоцсетиПалестинаИзраиль
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