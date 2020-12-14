Израиль перейдёт ко второй фазе испытаний своей вакцины от COVID-19
Институт биологических исследований в израильском Нес-Ционе завершил первый этап клинических исследований своей вакцины от коронавируса и в ближайшее время приступит ко второй фазе испытаний препарата. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.
Отмечается, что второй этап исследований начнётся в медцентрах Шиба и Хадасса, позже к ним присоединится ряд других медицинских организаций страны. В испытаниях примут участие около тысячи добровольцев.
Как сообщает военное ведомство, на первом этапе испытаний израильской вакцины не было выявлено значительных побочных эффектов, в связи с чем эксперты одобрили переход к следующему этапу клинических исследований.
Новая фаза исследования вакцины от коронавируса призвана проверить безопасность препарата, установить эффективную дозировку и оценить действие вакцины. Испытания продлятся в течение нескольких месяцев и включать в себя тесты с участием здоровых испытуемых от 18 лет и старше. Успешная вторая фаза клинических исследований позволит перейти в третьему этапу испытаний: в них планируется задействовать до 30 тысяч добровольцев из Израиля, а также других государств.
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