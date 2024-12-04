«Изощренный взлом»: Россиянам рассказали, как защититься от программ для сталкинга
Леонтий Букштейн заявил НСН, что сегодня пароли взламываются с помощью искусственного интеллекта, поэтому нельзя привязываться к каким-то датам.
Любая ссылка на скачивание может привести к установке на телефон вредоносной программы, которая будет воровать данные, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в разговоре с НСН.
За 10 месяцев 2024 года число россиян, столкнувшихся с программами для сталкинга, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предупредили в «Лаборатории Касперского», передают «Известия». Это программы, которые в фоновом режиме воруют данные пользователей, а потом мошенники могут их использовать, например, для шантажа. Букштейн рассказал, как защититься от этого мошеннического тренда.
«Вредоносные программы случайно не устанавливаются, абонент всегда должен на что-то нажать. Возможно, вам пообещают «вечное счастье» и что-то еще, попросят нажать и скачать. Ничего лишнего устанавливать на телефон нельзя, нельзя общаться с мошенниками по телефону. Потому что мошенники очень изобретательны, придумывают такие вещи, что сложно распознать ложь. Если звонят с незнакомого номера, нужно всегда скидывать и перезванивать самим, там вас встретят короткие гудки. Это лучшее средство уберечь себя от неприятностей», - объяснил он.
Букштейн подчеркнул, что сегодня пароли взламываются с помощью искусственного интеллекта, поэтому нельзя привязываться к каким-то датам, так как программа анализирует данные пользователя.
«Удалить подобные программы можно, но и здесь есть хитрости. Если речь идет о каких-то финансах, нужно быстро поменять пароли и сообщить в банк, что есть подозрения, что вас взломали. Сегодня пароль легче взломать с использованием искусственного интеллекта. Поэтому пароль должен включать и буквы, и цифры, не надо привязываться к датам или еще чему-то. Программы сегодня очень изощренные, они без участия людей ищут данные и сами устанавливаются», - заключил собеседник НСН.
В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях, говорится в исследовании «Одноклассников». При этом 30% россиян отметили, что меняют пароль только после сообщения о том, что их данные найдены в утечках. А 22% меняют пароль каждые три-шесть месяцев, только 8% пользователей делают это каждый месяц, передает «Радиоточка НСН».
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