«Изощренный взлом»: Россиянам рассказали, как защититься от программ для сталкинга

«Вредоносные программы случайно не устанавливаются, абонент всегда должен на что-то нажать. Возможно, вам пообещают «вечное счастье» и что-то еще, попросят нажать и скачать. Ничего лишнего устанавливать на телефон нельзя, нельзя общаться с мошенниками по телефону. Потому что мошенники очень изобретательны, придумывают такие вещи, что сложно распознать ложь. Если звонят с незнакомого номера, нужно всегда скидывать и перезванивать самим, там вас встретят короткие гудки. Это лучшее средство уберечь себя от неприятностей», - объяснил он.

Букштейн подчеркнул, что сегодня пароли взламываются с помощью искусственного интеллекта, поэтому нельзя привязываться к каким-то датам, так как программа анализирует данные пользователя.

«Удалить подобные программы можно, но и здесь есть хитрости. Если речь идет о каких-то финансах, нужно быстро поменять пароли и сообщить в банк, что есть подозрения, что вас взломали. Сегодня пароль легче взломать с использованием искусственного интеллекта. Поэтому пароль должен включать и буквы, и цифры, не надо привязываться к датам или еще чему-то. Программы сегодня очень изощренные, они без участия людей ищут данные и сами устанавливаются», - заключил собеседник НСН.

В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях, говорится в исследовании «Одноклассников». При этом 30% россиян отметили, что меняют пароль только после сообщения о том, что их данные найдены в утечках. А 22% меняют пароль каждые три-шесть месяцев, только 8% пользователей делают это каждый месяц, передает «Радиоточка НСН».

