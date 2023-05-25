«Изощренные способы»: Судебные приставы взялись за злостных неплательщиков по кредитам
Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов рассказал в эфире НСН, почему россияне все неохотнее отдают долги.
Сегодня у судебных приставов появилось больше возможностей взыскивать денежные средства, даже если вышли сроки по задолженности, рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в интервью НСН.
По итогам января–марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Крылов объяснил, с чем связана такая статистика.
«Расчеты с людьми по заработной плате и так далее все чаще ведутся через электронные системы, поэтому у судебных приставов есть больше возможностей эти денежные средства взыскивать. Надо отметить, что взыскатели стали сегодня очень изощренные, что позволяет взыскивать за пределами сроков взыскания. Есть вариант подачи тождественных исков, восстанавливают сроки на взыскание. Это ситуация, когда люди думают, что никто с них ничего не потребует уже, спокойно пользуются картами, а потом неожиданно начинается делопроизводство. У нас есть нормативные акты, которые защищают определенные суммы денег граждан, эти деньги перестали прятать», - рассказал он.
Также собеседник НСН перечислил основные причины, которые мешают россиянам отдавать долги.
«Причины, по которым люди не платят долги, все те же самые. Первая – очень маленький уровень достатка, жизнь дорожает, а зарплаты не увеличиваются. Второе – сложности с работой. Третья причина – есть люди, которые не платят принципиально, потому что считают, что обязательства не в приоритете. Увеличивается число россиян, которые берут кредиты. В настоящее время это более доступный способ получения денег, на этом также зарабатывают кредитные учреждения. Объемы выдаваемых кредитов колоссальные», - резюмировал он.
Согласно данным ВЦИОМ, 46% россиян и их родственников имеют кредиты. Аналитики отмечают, что кредитная активность россиян росла в период с 2009 по 2017 год, так как процент тех, у кого в семье были кредиты, увеличился с 26% до 58%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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