«Изощренные способы»: Судебные приставы взялись за злостных неплательщиков по кредитам

Сегодня у судебных приставов появилось больше возможностей взыскивать денежные средства, даже если вышли сроки по задолженности, рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в интервью НСН.

По итогам января–марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Крылов объяснил, с чем связана такая статистика.