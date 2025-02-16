Изменится порядок медосмотра водителей на состояние опьянения

Министерство здравоохранения России разработало новый порядок проведения медицинского освидетельствования водителей на алкогольное, наркотическое и прочее токсическое опьянение, сообщает «360».

Эксперты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе, людям, пострадавшим в автоаварии.

Также в министерстве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

