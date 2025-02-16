Изменится порядок медосмотра водителей на состояние опьянения
Министерство здравоохранения России разработало новый порядок проведения медицинского освидетельствования водителей на алкогольное, наркотическое и прочее токсическое опьянение, сообщает «360».
Эксперты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе, людям, пострадавшим в автоаварии.
Также в министерстве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования.
Ранее стало известно, что Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru