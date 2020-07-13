Изменились правила заселения в российские санатории

Ранее, по данным агентства, принималась справка, выданная за 2 недели до отъезда.

Ранее в конце июня Роспотребнадзор смягчил правила приема туристов в санаториях и отменил наличие справки об отсутствии коронавируса. Также числе послаблений для санаториев – разрешение заселять постояльцев, которые не являются родственниками или членами семьи, в один номер. Кроме того, разрешено открыть столовые в санаторно-курортных организациях и больше не подавать еду в номера постояльцев. С соблюдением социальной дистанции можно возобновлять групповые процедуры,

