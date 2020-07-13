Изменились правила заселения в российские санатории

Для желающих заселиться в санаторий необходимо будет предоставить справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписанной за 3 дня до отъезда. Соответствующий документ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

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Ранее, по данным агентства, принималась справка, выданная за 2 недели до отъезда.

Ранее в конце июня Роспотребнадзор смягчил правила приема туристов в санаториях и отменил наличие справки об отсутствии коронавируса. Также числе послаблений для санаториев – разрешение заселять постояльцев, которые не являются родственниками или членами семьи, в один номер. Кроме того, разрешено открыть столовые в санаторно-курортных организациях и больше не подавать еду в номера постояльцев. С соблюдением социальной дистанции можно возобновлять групповые процедуры,

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Минздрав
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