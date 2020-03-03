Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат получил два года условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил Руслана Мухатова, который издевался над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает RT.

Суд учел, что ранее Мухатов не был судим, была также учтена позиция потерпевших о снисхождении. Кроме того судья учел, что обвиняемый частично признал вину.

Вместе с тем следствие не нашло связи между действиями Мухатова и стрельбой в войсковой части, которую устроил Шамсутдинов.