Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат получил два года условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил Руслана Мухатова, который издевался над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает RT.
Суд учел, что ранее Мухатов не был судим, была также учтена позиция потерпевших о снисхождении. Кроме того судья учел, что обвиняемый частично признал вину.
Вместе с тем следствие не нашло связи между действиями Мухатова и стрельбой в войсковой части, которую устроил Шамсутдинов.
Трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября прошлого года. В результате стрельбы Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек, двоих ранил. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее стало известно, что рядовой Рамиль Шамсутдинов признан психически здоровым. После проведения экспертизы Шамсутдинова перевели из московсокого СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где состоится суд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат получил два года условно
- Apple выплатит 500 млн долларов из-за замедления смартфонов
- Аэробус экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о бомбе
- Путин отправил оппозицию «бриться» в случае отказа на митинг
- «Экономить не собирались»: Сенатор о 21 млрд выгоды от пенсионной реформы