Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части

Обвиняемый по делу об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым рассказал о насилии в воинской части. Как сообщает «72.ru», такое заявление Руслан Мухатов сделал во время судебного заседания. По словам старослужащего, Шамсутдинов и другие сами просили сослуживцев «пробить лося» - то есть ударить по скрещенным у лица рукам.

Между тем, Мухатова также обвиняют в том, что он заставлял солдат-срочников «ловить бабочек», то есть, часто приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши.

Сам Шамсутдинов заявлял о «полутюремных» порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По словам срочника, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал.