Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части
Обвиняемый по делу об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым рассказал о насилии в воинской части. Как сообщает «72.ru», такое заявление Руслан Мухатов сделал во время судебного заседания. По словам старослужащего, Шамсутдинов и другие сами просили сослуживцев «пробить лося» - то есть ударить по скрещенным у лица рукам.
Между тем, Мухатова также обвиняют в том, что он заставлял солдат-срочников «ловить бабочек», то есть, часто приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши.
Сам Шамсутдинов заявлял о «полутюремных» порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По словам срочника, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал.
Ранее НСН писала, что Шамсутдинову, который осенью прошлого года застрелил несколько своих сослуживцев, запретили передавать любые книги, кроме религиозных. Об этом рассказал отец военнослужащего Салим Шамсутдинов. Также сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд будет рассматривать дело об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в общем порядке, пишет ФедералПресс. Он расстрелял десять человек в воинской части под Читой 25 октября прошлого года. Восемь из них скончались. Адвокаты стрелка заявили, что их подзащитный пошёл на преступление из-за издевательств.
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