«Издержки и ущерб»: Отели со статусом Pet Friendly в России поднимут цены
Сегодня на размещение гостей с животными идут лишь небольшие гостиницы, которые могут предусмотреть нормальный уход за ними, отметил в эфире НСН Геннадий Ламшин.
Отели и гостиницы со статусом Pet Friendly будут брать с гостей дополнительную плату за размещение с животными, поскольку это дополнительные услуги и издержки, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.
Ранее Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, он направлен на адаптацию инфраструктуры средств размещения (гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов) для гостей с питомцами. Помимо номерного фонда, требования стандарта распространяются на информационно-техническое обеспечение, общественные зоны, услуги и персонал. Средства размещения, прошедшие добровольную сертификацию, смогут разместить на своем объекте и сайте специальный знак Pet Friendly. Ламшин отметил, что сегодня на размещение гостей с животными идут лишь небольшие гостиницы.
«Большинство отелей не допускают с животными, понятно почему. А если это неподготовленные гостиницы и тем более большие гостиницы, это практически исключено. За редким исключением в небольших гостиницах, которые могут предусмотреть нормальный уход за животными в номерах. Стандарт Роскачества будет положительным эффектом для ряда гостиниц, но не для всех. Все можно предусмотреть, конечно, но за удовольствие поехать с животным надо платить, это дополнительные услуги и по запаху, и по уборке. Также нужно учитывать возможный ущерб той же мебели и не только, издержки. Это могут себе позволить небольшие отели, для них это будет не сильно затратно. А приток гостей будет, прежде всего, за счет того, что большинство гостиниц не пускает своих гостей с домашними питомцами», - сказал Ламшин.
В свою очередь председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова рассказала НСН, что сегодня небольшие отели на полуострове идут навстречу гостям с домашними животными и выделяют определенное количество номеров для них. При этом она также отметила, что такие номера будут стоить дороже.
«В Крым с каждым годом едет все больше автотуристов, а у 30% из них есть домашние животные, с которыми они не готовы прощаться на время отпуска. Если отель клиентоориентированный и он понимает, что 30% загрузки дадут эти гости с животными, то, конечно же, он идет навстречу и делает определенное количество номеров под заезды с животными. Единственное, может быть ограничение по весу животного и по номерному фонду… Чтобы было как можно меньше мягкой мебели, чтобы не вызывать химчистку специальную после заезда с животным. Все больше появляется таких объектов, малых гостевых домов, которые разрешают размещение с животными. На самом деле стандарты не такие уж высокие к размещению животными: те же самые места для них, миски. Это будет дополнительная услуга за дополнительные деньги. Это не будет включено в стоимость номера, это нормальная практика», - добавила собеседница агентства.
В Роскачестве объяснили, что отели со статусом Pet Friendly должны предоставлять в зоне приема и размещения гостей миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания размещать лежанки. Вблизи гостиницы или на ее территории должна быть создана зона для выгула питомцев, а номера должны быть оснащены дополнительным местом для животного, мисками для воды и корма, пакетами для уборки. Персонал такого отеля должен знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований. Рекомендуется предоставлять в средстве размещения дополнительные услуги: зооняню, выгул животных, спа и груминг, передает «Радиоточка НСН».
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