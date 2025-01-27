«Издержки и ущерб»: Отели со статусом Pet Friendly в России поднимут цены

Отели и гостиницы со статусом Pet Friendly будут брать с гостей дополнительную плату за размещение с животными, поскольку это дополнительные услуги и издержки, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.

Ранее Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, он направлен на адаптацию инфраструктуры средств размещения (гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов) для гостей с питомцами. Помимо номерного фонда, требования стандарта распространяются на информационно-техническое обеспечение, общественные зоны, услуги и персонал. Средства размещения, прошедшие добровольную сертификацию, смогут разместить на своем объекте и сайте специальный знак Pet Friendly. Ламшин отметил, что сегодня на размещение гостей с животными идут лишь небольшие гостиницы.