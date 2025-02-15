Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС
Крупнейший российский издатель учебников «Просвещение» обратился в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующая карточка дела появилась в базе арбитража.
Иск о признании решений и действий ФАС незаконными был подан в московский арбитраж 13 февраля, его детали не раскрываются.
Напомним, в конце января 2025 года ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода. По данным ведомства, «Просвещение» установило «монопольно высокие цены» на учебники по русскому языку, биологии и истории.
В «Просвещении» с вердиктом службы не согласились, заявив, что предоставили ФАС все данные по ценообразованию и пытались сдерживать цены, несмотря на удорожание полиграфических услуг, картона, бумаги и краски, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru