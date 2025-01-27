ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода

Отмечается, что компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники, в частности, по русскому языку, истории и биологии. Рост цен на ряд учебников по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию, выяснили в антимонопольном органе.



ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей.

Ранее ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы домашнего интернета, напоминает RT.

