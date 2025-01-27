ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода
Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет незаконно полученный доход в объеме более двух миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС).
Отмечается, что компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники, в частности, по русскому языку, истории и биологии. Рост цен на ряд учебников по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию, выяснили в антимонопольном органе.
ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей.
Ранее ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы домашнего интернета, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru