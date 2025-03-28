Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова задержали на выходе из спецприемника
Правоохранители снова задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Георгий Краснов.
По словам юриста, журналист был задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила после того, как отссидел там 14 суток административного ареста.
«Постникова... доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола за посты в Telegram-канале давних лет», – уточнил Краснов.
Адвокат добавил, что речь идёт о статье КоАП РФ «Публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики».
Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска освободили Гоголевку в Курской области
- «Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении
- Эрдоган по телефону поговорил с Путиным
- Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
- Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ
- Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым
- АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
- ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
- Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
- В России резко вырос спрос на мясные консервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru