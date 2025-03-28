Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова задержали на выходе из спецприемника

Правоохранители снова задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Георгий Краснов.

Главред «Вечерних ведомостей» был задержан в Екатеринбурге

По словам юриста, журналист был задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила после того, как отссидел там 14 суток административного ареста.

«Постникова... доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола за посты в Telegram-канале давних лет», – уточнил Краснов.

Адвокат добавил, что речь идёт о статье КоАП РФ «Публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики».

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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