Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова задержали на выходе из спецприемника

По словам юриста, журналист был задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила после того, как отссидел там 14 суток административного ареста.

«Постникова... доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола за посты в Telegram-канале давних лет», – уточнил Краснов.

Адвокат добавил, что речь идёт о статье КоАП РФ «Публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики».

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает «Свободная пресса».

