Издание-иноагент VTimes объявило о закрытии

Издание VTimes (признано в России иноагентом) объявило о своем закрытии. Об этом сообщается на сайте СМИ.

В заявлении редакции сказано, что сотрудники VTimes подвержены риску уголовного преследование, а признание СМИ иноагентом разрушило бизнес-модель издания. Журналисты заявили, что рекламодатели боятся сотрудничать с ними, а пожертвований читателей недостаточно.

Издание прекратит свою деятельность 12 июня в День независимости России. «На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — заявили сотрудники.

Издание VTimes было основано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против нового руководства газеты. СМИ-иноагентом VTimes признали 14 мая 2021 года.

