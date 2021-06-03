Издание-иноагент VTimes объявило о закрытии
Издание VTimes (признано в России иноагентом) объявило о своем закрытии. Об этом сообщается на сайте СМИ.
В заявлении редакции сказано, что сотрудники VTimes подвержены риску уголовного преследование, а признание СМИ иноагентом разрушило бизнес-модель издания. Журналисты заявили, что рекламодатели боятся сотрудничать с ними, а пожертвований читателей недостаточно.
Издание прекратит свою деятельность 12 июня в День независимости России. «На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — заявили сотрудники.
Издание VTimes было основано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против нового руководства газеты. СМИ-иноагентом VTimes признали 14 мая 2021 года.
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