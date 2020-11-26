Избранную главой поселения уборщицу из Костромской области выдвинут в Госдуму

Бывшая уборщица, а ныне глава Повалихинского сельского поселения Марина Угодская, будет выдвинута на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Баллотироваться Угодская будет от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В партии объяснили, что полученная главой поселения на прошедших выборах поддержка населения доказывает востребованность нового поколения политиков и управленцев.

Бывшая уборщица, победившая на выборах в Костромской области, решила остаться на посту

Угорская выиграла выборы в конце сентября. Она выдвигалась как спойлер для действующего главы поселения Николая Локтева, но случайно опередила его при голосовании и получила 62% голосов избирателей.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдума
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