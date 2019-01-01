Избивший журналиста чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который обвиняется в нападении на журналистов телеканала «России 24», подал встречное заявление в полицию. Об этом он рассказал «Телеканалу 360».

Зайцев обвинил журналиста, с которым у него произошёл конфликт, в публичном оскорблении представителя власти.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе интервью корреспондент задавал Зайцеву неудобные вопросы о непригодных для жизни домах, которые предназначены для пострадавших от пожаров в регионе в 2015 году. В связи с этой ситуацией Зайцев был осуждён за халатность, но почти сразу же освобождён благодаря амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Услышав вопрос, Зайцев ударил журналиста и повалил его на пол. При этом его заместители попытались закрыть камеру, пишут «Дни.ру».

В итоге Зайцева выгнали из партии «Единая Россия», а заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин взял на личный контроль расследование произошедшего, передаёт RT.

Ранее зампред Госдумы и телеведущий Пётр Толстой в эфире НСН призвал дождаться итогов проверки инцидента компетентными органами.

