Избитый в московском метро не обиделся на шутку Хабиба

«Видел [пост], думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», - сказал Ковалев «Газете.Ru». Нурмагомедов в шутку сравнил пострадавшего с ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что Макгрегора «тоже толпой избили дагестанцы», поэтому ему полагается медаль.



Конфликт с участием Ковалева произошел 4 октября в поезде, шедшем по Арбатско-Покровской линии. Ковалев начал защищать девушку, к которой приставали трое дагестанцев.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

