Избитый в московском метро не обиделся на шутку Хабиба
Роман Ковалев, пострадавший во время драки с тремя уроженцами Дагестана в московском метро, оценил шутку бывшего чемпиона (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которую спортсмен ранее опубликовал в своем Instagram.
«Видел [пост], думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», - сказал Ковалев «Газете.Ru». Нурмагомедов в шутку сравнил пострадавшего с ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что Макгрегора «тоже толпой избили дагестанцы», поэтому ему полагается медаль.
Конфликт с участием Ковалева произошел 4 октября в поезде, шедшем по Арбатско-Покровской линии. Ковалев начал защищать девушку, к которой приставали трое дагестанцев.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».
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