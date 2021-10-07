«Стыдно за уродов!» В Дагестане призвали найти семьи подравшихся в московском метро
Из-за нескольких «идиотов», приехавших в Москву на несколько дней «покрутиться-повертеться», сводится на нет вся положительная работа землячеств, сказал НСН Гаджимет Сафаралиев.
Депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил участников жестокого нападения на пассажира московского метро и призвал найти их семьи.
Ранее сообщалось, что трое приезжих из Дагестана обижали в метро женщин и жестко избили мужчину, заступившегося за девушку, а при задержании угрожали полицейским ножом.
«Ну что сказать? Уроды! Другого слова подобрать не могу. Везде акцентируют, что это были дагестанцы, но такие есть везде – и фашики, и нацики. Везде есть дураки, их процент есть у каждого народа. Просто стыдно, что есть такие нелюди. Их надо наказывать по закону, но не стоит уделять этому особое внимание и «разжигать». Конечно, я осуждаю это, стыдно и неприятно из-за того, что в таком контексте упоминается Дагестан», - сказал Сафаралиев.
По его мнению, в Дагестане следует найти родственников участников нападения и публично осудить.
«Конечно, надо бы в регионе выяснить, кто из каких семей, поговорить с их родителями, сделать показательный вариант, осудить произошедшее. Не просто сказать для прессы: «Да, мы сожалеем, что такое произошло». Надо не «для прессы», а узнать, в каком районе живут. Там есть глава администрации, общественный совет. Надо такую работу проводить, чтобы следующие уже знали, что такое даром не пройдет. Это будет осуждение их семей непосредственно теми, кто там живет. Вот это очень важно», - подчеркнул депутат.
Сафаралиев считает, что неправильно объяснять произошедшее отличиями в культуре разных российских народов.
«Какая разница культур? Да идиоты просто. У нас более ста лет одна культура. Была Российская Империя, потом Советский Союз, культура одна, поэты, писатели, учат всех в школе одинаково. Но эти, видимо, школу не видели нормальную. Дагестанцы очень интернациональны, потому что у нас проживает много народов, их более ста. У нас нет межнациональных проблем, с детства общаемся на русском языке и живем в этой среде. Но попадаются уроды. Что делать, они среди всех могут быть. Сожалею, стыдно», - подчеркнул он.
По мнению парламентария, участники нападения были «гастролерами» и не имеют никакого отношения к дагестанским землячествам.
«Землячества везде есть – в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, других городах. Все-таки, Дагестан – это 3 млн населения. Наши землячества очень четко организованы, во многих вопросах помогают местным администрациям, они адаптированы и интегрированы в общество. А они приехали на несколько дней покрутиться, повертеться, не более того. Землячества есть везде, где-то спасают тонущих, людей из огня вытаскивают, но это мало тиражируется. А вот эта драка сводит на нет все, что есть положительного», - посетовал Сафаралиев.
При этом он указал на негативное влияние на подростков соцсетей.
«Как оказалось, у них было криминальное прошлое, двое привлекались уже. Вырвались сюда, а там (в Дагестане – прим. НСН) они бы себя так не вели, потому что тут же получили бы ответ. А тут они решили показать свое «геройство». Нет воспитания. Воспитание изменилось везде, потому что сейчас детей зачастую «воспитывают» гаджеты и социальные сети. Они сутками там сидят, потребляют непотребную информацию, которая не фильтруется и зомбирует молодежь. К сожалению, уже и школы не воспитывают, они самоустранились. В семьях нет воспитания, потому что все сидят в телефонах. Это серьезная, глобальная проблема всего нашего общества. Надо серьезно задуматься – и в школах, и в дошкольных учреждениях, и в вузах вопросы воспитания очень серьезно стоят, потому что они постепенно отошли к соцсетям. В основном воспитываемся на тик-токах, всякой ерунде, на том, что на YouTube все кому не лень выкладывают. Вот они и на этом воспитываются, к сожалению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Видео инцидента, произошедшего 4 октября на «синей» ветке московского метро, произвело большой резонанс в обществе. На нем видно, как мужчину, попытавшегося защитить девушку от нападок приезжих, жестоко избивали даже после того, как он лежал в луже собственной крови.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», однако глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти.
Бастрыкин потребовал «немедленно» начать расследование инцидента и наградил пострадавшего мужчину. При этом подозреваемые в нападении арестованы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года
- «Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
- В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
- Мощное землетрясение случилось в Токио вслед за Пакистаном и Индонезией
- Верховный суд поддержал пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
- Российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
- Россиянина в Болгарии заподозрили в промышленном шпионаже
- Бдительность и разведка: В НАТО объяснили высылку дипломатов РФ
- Рубль опустил доллар ниже отметки начала лета
- Международный союз биатлонистов признал «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru