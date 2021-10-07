«Стыдно за уродов!» В Дагестане призвали найти семьи подравшихся в московском метро

Депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил участников жестокого нападения на пассажира московского метро и призвал найти их семьи.

Ранее сообщалось, что трое приезжих из Дагестана обижали в метро женщин и жестко избили мужчину, заступившегося за девушку, а при задержании угрожали полицейским ножом.