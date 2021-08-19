СМИ: в Москве охранник библиотеки им. Ленина избил посетителя

Посетитель российской государственной библиотеки им. Ленина в центре Москвы был госпитализирован после того, как его избил охранник заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека в ходе конфликта с посетителями библиотеки.

Источник уточнил, что у пострадавшего врачи диагностировали переломом лицевых костей, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины, раны глаза и века.

Ранее в Москве избили заслуженного артиста России Ивана Рыжикова, известного по ролям в театре, а также в сериалах «Интерны» и «Кремлевские курсанты».

