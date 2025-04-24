Избитый в московской школе за неформальный вид подросток рассказал о самочувствии

Пострадавший от жестокого избиения в московской школе №2120 подросток записал видео из больничной палаты и сообщил, что его могут выписать уже завтра. Видео опубликовал Telegram-канал «Регнум».

Юноша рассказал, что ему успешно провели операцию на сломанной челюсти и он чувствует себя нормально, но разговаривать ему пока очень тяжело.

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По его словам, завтра врачи посмотрят на его самочувствие и, если позволит состояние здоровья, он продолжит лечение амбулаторно.

Так же юноша отметил, что врачи обещают снять шины с челюсти примерно через месяц.

Резонансное событие произошло 21 апреля. В тот день два девятиклассника жестоко избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за неформального внешнего вида, сломав ему челюсть.

Позднее директор школы был уволен, а двух нападавших задержала полиция. Также Департамент образования и науки Москвы создал комиссию после происшествия, на котором было принято решение отчислить нападавших из школы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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