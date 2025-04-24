Избитый в московской школе за неформальный вид подросток рассказал о самочувствии
Пострадавший от жестокого избиения в московской школе №2120 подросток записал видео из больничной палаты и сообщил, что его могут выписать уже завтра. Видео опубликовал Telegram-канал «Регнум».
Юноша рассказал, что ему успешно провели операцию на сломанной челюсти и он чувствует себя нормально, но разговаривать ему пока очень тяжело.
По его словам, завтра врачи посмотрят на его самочувствие и, если позволит состояние здоровья, он продолжит лечение амбулаторно.
Так же юноша отметил, что врачи обещают снять шины с челюсти примерно через месяц.
Резонансное событие произошло 21 апреля. В тот день два девятиклассника жестоко избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за неформального внешнего вида, сломав ему челюсть.
Позднее директор школы был уволен, а двух нападавших задержала полиция. Также Департамент образования и науки Москвы создал комиссию после происшествия, на котором было принято решение отчислить нападавших из школы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru