Избитый в московской школе за неформальный вид подросток рассказал о самочувствии

По его словам, завтра врачи посмотрят на его самочувствие и, если позволит состояние здоровья, он продолжит лечение амбулаторно.

Так же юноша отметил, что врачи обещают снять шины с челюсти примерно через месяц.

Резонансное событие произошло 21 апреля. В тот день два девятиклассника жестоко избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за неформального внешнего вида, сломав ему челюсть.

Позднее директор школы был уволен, а двух нападавших задержала полиция. Также Департамент образования и науки Москвы создал комиссию после происшествия, на котором было принято решение отчислить нападавших из школы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

