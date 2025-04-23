В Екатеринбурге заподозрили кишечную инфекцию у 43 школьников

Острую кишечную инфекцию заподозрили у более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования города.

«По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека», - заявили в ведомстве, указав, что одного из них отпустили домой.

Представители Роспотребнадзора проверили состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов и оборудования, взяли пробы для анализа.Специалисты предписали провести обработку помещения школы и пищеблока. Учреждение было переведено на дистанционное обучение до 27 апреля.

Прокуратура изучит документацию по организации питания и закупке продуктов, в ведомстве оценят соблюдение требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в одном из кафе Альметьевска 14 посетителей заболели кишечной инфекцией, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового отравления, напоминает RT.

