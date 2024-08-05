Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали в Феодосии

Суд поместил под стражу до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщает СУСК Крыма и Севастополя.

Разбирательство по делу других участников массовой драки продолжается, добавили в следкоме.

СМИ: Чемпион России по боксу лишился глаза, заступившись за подростка в Феодосии

Уголовное дело о нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали сначала расследовалось МВД как хулиганство. Позже его передали в Следственный комитет. Сейчас всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза во время драки в Феодосии. 23-летний боксер пошел купаться, и на набережной он с другом увидел, что толпа избивает молодого человека, после чего они вмешались. Двали получил тяжелое повреждение глаза и был срочно госпитализирован в Москву, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ФеодосияКрымАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры