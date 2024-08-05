Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали в Феодосии

Суд поместил под стражу до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщает СУСК Крыма и Севастополя.

Разбирательство по делу других участников массовой драки продолжается, добавили в следкоме.