Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали в Феодосии
Суд поместил под стражу до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщает СУСК Крыма и Севастополя.
Разбирательство по делу других участников массовой драки продолжается, добавили в следкоме.
Уголовное дело о нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали сначала расследовалось МВД как хулиганство. Позже его передали в Следственный комитет. Сейчас всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза во время драки в Феодосии. 23-летний боксер пошел купаться, и на набережной он с другом увидел, что толпа избивает молодого человека, после чего они вмешались. Двали получил тяжелое повреждение глаза и был срочно госпитализирован в Москву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru