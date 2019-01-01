Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки. Как пишет ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина. Она подчеркнула, что за десять суток специалистам удалось стабилизировать общее состояние ребенка – девочка стала активнее и даже начала самостоятельно есть.
В свою очередь, заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский отметил, что движение левой руки полностью восстановить пока не удалось, хотя отек уменьшился. Правая рука находится в более тяжелом состоянии, наблюдается сухая гангрена пальцев и кисти. Врачи отмечают, что борются за каждый сантиметр.
Как напоминает телеканал «360», девочка 2012 года рождения с множеством травм была доставлена в детскую больницу в Назрани 4 июля. Спустя два дня Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК России, девочку воспитывали без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
Позже ребёнок был перевезен в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Добавим, также стало известно о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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