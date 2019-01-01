Опекунша, избившая девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства
В Ингушетии продолжается расследование громкого дела об избиении 7-летней девочки в опекунской семье, которая была доставлена в больницу в Назрани с тяжелейшими травмами накануне. Девочку 2012 года рождения прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке ребенка в Москву.
Как отмечает сайт KP.Ru, в медицинское учреждение ребёнка доставила её тётя, у которой девочка находилась под опекой. Источник отмечает, что ей является Мака Ганиева, живущая в городе Сунжа и уже имеющая судимость по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». В настоящий момент женщина помещена в изолятор временного содержания. Работу с ней ведут следователи, которые выясняют мотивы её поведения.
Рaнее НСН писала, что детский омбудсмен Ингушетии сообщилa, что опекуны избитой в Ингушетии семилетней девочки - тетя и ее супруг–полицейский - имеют своих двоих детей, они передaны в реaбилитaционный центр.
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