Опекунша, избившая девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства

В ближайшую неделю жары в столичном регионе не предвидится

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на востоке Москвы

В эти выходные рядом с павильонами «Здоровая Москва» можно будет бесплатно сделать флюорографию

Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет