Избиркомы собрали 2,5 млн рублей на помощь медикам-волонтерам

Как передает агентство, средства выделили из своих заработных плат как рядовые сотрудники, так и руководители избирательных комиссий Алтайского края, республик Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мордовия, Чечня и других регионов. Акция "Мы вместе" была начата 21 марта, ее организаторами выступили крупные волонтерские организации и фонды. В настоящий момент в программе принимают участие более 80 тыс добровольцев.

По данным агентства, ЦИК также рассматривает возможность поддержать волонтеров, испытывающих на себе новые вакцины от коронавирусной инфекции.

