Избиркомы собрали 2,5 млн рублей на помощь медикам-волонтерам
Центральная избирательная комиссия РФ и избиркомы в российских регионах собрали около 2,5 млн рублей для медиков-волонтеров акции"Мы вместе", помогающих пожилым людям и тем, кто не может перемещаться самостоятельно в условиях эпидемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции.
Как передает агентство, средства выделили из своих заработных плат как рядовые сотрудники, так и руководители избирательных комиссий Алтайского края, республик Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мордовия, Чечня и других регионов. Акция "Мы вместе" была начата 21 марта, ее организаторами выступили крупные волонтерские организации и фонды. В настоящий момент в программе принимают участие более 80 тыс добровольцев.
По данным агентства, ЦИК также рассматривает возможность поддержать волонтеров, испытывающих на себе новые вакцины от коронавирусной инфекции.
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