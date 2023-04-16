Из-за тумана приостановлена паромная переправа в Крым

Приостановлено движение паромов на Керченской переправе, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения

Это произошло из-за тумана. «По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – следует из сообщения чрезвычайного ведомства.

Железнодорожная часть Крымского моста будет восстановлена к середине лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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