Из-за тумана приостановлена паромная переправа в Крым
16 апреля 202304:30
Приостановлено движение паромов на Керченской переправе, сообщает ГУ МЧС по Крыму.
Это произошло из-за тумана. «По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – следует из сообщения чрезвычайного ведомства.
Железнодорожная часть Крымского моста будет восстановлена к середине лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru