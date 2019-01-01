В Москве продолжаются увольнения сотрудников полиции из-за «дела Голунова»
В связи с «делом Голунова» уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в МВД. Отмечается, что они лишились своих должностей по результатам проведенной служебной проверки.
Напомним, в начале июня журналист «Медузы» был задержан в центре Москвы. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Иван Голунов был арестован, однако однaко продолжал настаивать на том, что зaпрещенные веществa ему подбросили. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто. После вмешательство Кремля следовaтели нaчaли проверку в отношении полицейских, которые инициировaли рaзбирaтельство против Ивана Голуновa, напоминает RT.
Между тем, ранее НСН писала, что расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано в Следственный комитет России. Как сообщает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно продолжится в отношении неустановленных лиц.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
- В Москве продолжаются увольнения сотрудников полиции из-за «дела Голунова»
- Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хлеб
- В Госдуме назвали условие для обсуждения ядерной сделки РФ с США и Китаем
- Антикоррупционеры раскритиковали идею Бастрыкина о конфискации имущества за взятки