Из-за аномальных морозов в Хакасии лопнул рельс

В связи с этим, по его словам, движение железнодорожного транспорта было остановлено, задерживаются минимум шесть товарных составов. Бученик заверил, что работу по восстановлению полотна уже организовали.

При этом в ГУ МЧС рассказали, что в Хакасии ожидается похолодание до минус 45 градусов. Также 18 января в регионе местами прогнозируется морозный туман, на дорогах гололедица.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что балканский циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД.