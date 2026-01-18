Из-за аномальных морозов в Хакасии лопнул рельс

В Хакасии на перегоне Нанхчул - Бискамжа из-за аномальных морозов лопнул рельс. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы региона Дмитрий Бученик.

Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»

В связи с этим, по его словам, движение железнодорожного транспорта было остановлено, задерживаются минимум шесть товарных составов. Бученик заверил, что работу по восстановлению полотна уже организовали.

При этом в ГУ МЧС рассказали, что в Хакасии ожидается похолодание до минус 45 градусов. Также 18 января в регионе местами прогнозируется морозный туман, на дорогах гололедица.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что балканский циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
