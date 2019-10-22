Из-за аномально теплой погоды в Москве расцвели одуванчики
В октябре в Москве расцвели одуванчики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там специалисты подчеркнули, что эти растения – при благоприятных условиях – способны к многократному цветению.
Обычно одуванчики цветут с апреля по июнь. Однако на прошлой неделе в столице установилась рекордно тёплая погода. В частности, 17 октября был установлен суточный рекорд, когда температура воздуха поднялась почти до 18 градусов. Позднее, 20 октября, синоптики зафиксировали рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове – там воздух прогрелся почти 20 градусов.
Ранее НСН писала, что накрывшая Приморье волна тепла привела к тому, что некоторые растения вновь начали цвести. Как сообщает Примгидромет, температура воздуха в регионе превышает климатические нормы месяца на 4-8 градусов. Такие показатели ртутных столбиков термометров вызвали повторное цветение сакуры, сирени и других растений. Накануне в южных и восточных районах Приморья воздух прогрелся до 20-22 градусов. Во Владивостоке синоптики фиксировали 18 градусов тепла.
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